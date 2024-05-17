Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin hafızalara kazınan sunucusu Erkan Yolaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Biyografi
Yoğun bakıma kaldırılan Erkan Yolaç kimdir? Sağlık durumu nasıl? Erkan Yolaç Evet Hayır yarışması
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Medya
Erdoğan, kime sopayı gösterdi? AK Parti’deki uçan kuştan bile haberi olan Abdulkadir Selvi böyle açıkladı