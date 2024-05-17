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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-17 22:57:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erkan Yolaç için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'nin hafızalara kazınan sunucusu Erkan Yolaç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllar TRT ekranlarında yaptığı programlarla milletimizin hafızasında yer edinen, televizyon dünyamızın usta isimlerinden sunucu Erkan Yolaç'ın vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve tüm televizyon camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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