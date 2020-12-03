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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelliler günü mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelliler günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Aralık dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:43:00 - 2020-12-03 15:50:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelliler günü mesajı

3 Aralı Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli kardeşlerimiz spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarılarla bizleri gururlandırmaktadır." dedi.

'Birçok soruna çözüm getirdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak engelli insanların sorunlarının çözümünü öncelikleri arasında gören bir anlayışla, onların her konuda yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ettiklerini söyledi. Engelli vatandaşlar için fiziki engelleri kaldıracak yatırım, hizmet ve mevzuat çalışmalarını hayata geçirirken, kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri yıkacak toplumsal faaliyetlere de ağırlık verdiklerini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal devlet anlayışının gereği olarak son 18 yılda eğitimden evde bakım hizmetlerine, istihdamda pozitif ayrımcılıktan engelli haklarına kadar pek çok soruna çözüm getirdik. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde engelli insanlarımızı da yalnız bırakmadık. Onların salgın sürecini fiziki ve ruhsal olarak en az etkiyle atlatmaları için devlet olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

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