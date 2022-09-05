Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması! Yılbaşını işaret etti

Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşından sonra enflasyonun hızlı bir şekilde düşeceğini belirterek, "Yıl sonuna doğru yüzde 20'lere düşecek" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2 saat süren Kabine sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, enflasyonla ilgili yılbaşını işaret etti.

"Enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Enflasyon hala en ciddi sorunumuz olmayı sürdürüyor. Dünyanın her ülkesi kendi ekonomik gerçekliğine göre son 40-50 yılda eşi benzeri görülmemiş enflasyon tehdidi ile mücadele ediyor. Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı ardından 30'lu yıl sonuna kadar da 20'li rakamlarla çıkmayı planlıyoruz.