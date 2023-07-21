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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-21 13:58:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması

Körfez ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli aylıklarına yeni zam için yılbaşını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Suudi Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turu dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİZ ZAM YAPARKEN BAZI FIRSATÇILAR VATANDAŞIN CEBİNE EL UZATIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 25'lik zam sonrası emekli aylıklarına yeni düzenleme ve seyyanen zam taleplerine ilişkin açıklama yaptı.

"YIL SONU YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPMAMIZ SÖZ KONUSU"

Erdoğan "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz." dedi.
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Yorumlar

Alfa

Sokaktaki emeklileri ilk kez bu kadar küskün ve öfkeli gördüm hayır dua eden hiç yok diyebilirim

'Emekliler, nasıl olsa çantada keklik'

Siz köprüyü geçtiniz artık. Onlar da çantanın içinde havasızlıktan .......
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