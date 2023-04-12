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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'ı yerin dibine sokan sözler!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'ı yerin dibine sokan sözler!

Yeniakit Publisher
2023-04-12 15:44:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'ı yerin dibine sokan sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu'nun eteğine dört elle sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7'li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu'nun eteğine dört elle sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7'li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular."

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