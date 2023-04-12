Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan'ı yerin dibine sokan sözler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu'nun eteğine dört elle sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7'li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçmişte CHP'ye yöneltmedik itham bırakmayanlar, Kılıçdaroğlu'nun eteğine dört elle sarıldılar. Bizi beğenmeyip ayrı parti kuranlar 7'li masanın dolgu malzemeliğine razı oldular."
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