Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe bildirisine sert tepki: Hesabını soruyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da AK Parti İl Teşkilatı Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında darbe bildirisi yayınlayan emekli amirallerden hesap sorulduğunu ifade etti.

8 yıldır kesintisiz saldırı altında olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunları söyledi:

Bakın Gezi'de mesele ağaç değildi. Emniyet yargı darbe girişimi olan 17-25 Aralık'ta mesele hukuk değildi, hendek olaylarında mesele Kürt kardeşlerimiz değildi, 15 Temmuz'da mesele Türkiye'ye sahip çıkmak değildi. Ekonomimize yönelen saldırılarla mesele para pul değildi. Son 8 yıldır kesintisiz şekilde yaşadığımız tüm bu saldırılarda hedef doğrudan Türkiye'ydi. Hedef Türkiye'nin kazanacaklarıydı, hedef 2023 vizyonuydu. Hamdolsun milletimiz bu oyunu görmüş ve girdiğimiz her mücadelede yanımızda yer almıştır.

Biz böyle 4'lü 5'li 6'lı 7'li bir çoklu, zillet ittifakı değiliz. Biz Cumhur İttifakı'yız ama Cumhur İttifakı'nın bir derdi, bir aşkı var. Biz vatan diyoruz, biz millet diyoruz. Türkiye, milletiyle, meclisiyle, tüm kurumlarıyla tek yürek, tek yumruk olarak kazanımlarına sahip çıkmıştır. Türkiye, önüne çıkan her tuzağı bozarak yoluna devam ettikçe maruz kaldığımız saldırıların mahiyeti de değişiyor. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler darbeyle yapamadıklarını daha sofistike yollarla yapmak için her yolu deniyorlar. Bu süreçte mültecileri denizlerde ölüme terk ederek veya sınırlarımıza geri yığarak ülkemizi zor duruma düşürmeye çalışanlarla karşılaştık. Aynı senaryonun ülke içindeki versiyonları da hiç eksik olmadı.

100'e yakın emekli amiralin şu anda hesapları soruluyor. Sen emekli olmuşsun ya senin milletle, devletle ne işin var. İşine bak, bunların hesabını bu ülkenin yargısı size soracaktır. Ben İzmir'deki son saldırıyı aynı çerçevede görüyorum. Çeşitli örgütlerin teşkilatlarımıza yönelik saldırılarında vatandaşlarımızdan şehit olanlar olmuştur. Bugün ortalığı ayağa kaldıranlardan ses çıkmadı, çünkü bunlar saldırıya uğrayanlar kendilerinden başkasıyla görmezden gelirler ve hatta 'ohh' çekerler.