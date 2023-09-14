Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Sezgin Tanrukulu'na: Sözde vekil terörist müsveddesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan CHP'nin sözde milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na "Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek" sözleriyle ayar verdi.
Terörist cenazelerinde boy gösteren, SİHA'lara karşı çıkan, Kandil'e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk milletinin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne rezil sözlerle iftira atarak şunları söylemişti:
"Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı."
"Sözde vekil terörist müsveddesi"
"108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni" etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezgin Tanrıkulu'na "Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek" sözleriyle ayar verdi.
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