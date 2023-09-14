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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Sezgin Tanrukulu'na: Sözde vekil terörist müsveddesi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Sezgin Tanrukulu'na: Sözde vekil terörist müsveddesi

Yeniakit Publisher
2023-09-14 14:41:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Sezgin Tanrukulu'na: Sözde vekil terörist müsveddesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira atan CHP'nin sözde milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na "Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek" sözleriyle ayar verdi.

Terörist cenazelerinde boy gösteren, SİHA'lara karşı çıkan, Kandil'e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk milletinin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne rezil sözlerle iftira atarak şunları söylemişti: 

"Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." 

"Sözde vekil terörist müsveddesi"

"108. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni" etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezgin Tanrıkulu'na "Sözde vekil terörist müsveddesine cevabı devlet verecek" sözleriyle ayar verdi.

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Yorumlar

Millet

Bu terörist müsveddesini CHPkk 5 dönemdir meclise sokuyor. Acaba kim terörist. Yazıklar olsun vallahi, devlet bu rezil … 20 senedir, devlete küfretsin diye maaş veriyor. Bu ne demektir, henüz büyük devlet olamadık demektir. ABD dış işleri bakanı Hanri kissincıra soruyorlar, ABD neden büyük devlet diye, cevaben, ABD kendisine ihanet edeni affetmez, mutlaka bulur intikamını alır, başka ülkelerde ise, kendi devletine ihanet edecek hainleri bulur ve kullanır. İşte büyük devlet böyle olunur. Bir hain … yirmi sene besleyip konuşturmaz.

Maraşlı

Aç kalan dağdaki … şehire inmiş.
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