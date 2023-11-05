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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel yorumu: Al birini vur ötekine
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel yorumu: Al birini vur ötekine

Yeniakit Publisher
2023-11-05 15:04:00 - 2023-11-05 15:25:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel yorumu: Al birini vur ötekine

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleşen CHP kurultayında Kılıçdaroğlu ve Özel'in cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş ve Kavala'ya selam göndermelerine ilişkin 'Al birini, vur ötekine' şeklinde yorum yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP KONGRESİ VE ÖZEL'İN GENEL BAŞKANLIĞI KAZANMASI

Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay bay Kemal kime bay bay dedi; Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a bay bay dedi. Kavala'ya bay bay dedi. Kongreyi kazanan zat o kime selam verdi? Selahattin Demirtaş'a Osman Kavala’ya selam verdi. Al birini vur ötekine. Bunların birbirlerinden farkı var mı? Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdü. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin.

YEREL SEÇİM ÇAĞRISI

Yerel seçimlere Rize olarak hazır mıyız? Ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşıyor muyuz?

 
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