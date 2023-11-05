Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel yorumu: Al birini vur ötekine

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

CHP KONGRESİ VE ÖZEL'İN GENEL BAŞKANLIĞI KAZANMASI

Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay bay Kemal kime bay bay dedi; Edirne'deki terörist başı Demirtaş'a bay bay dedi. Kavala'ya bay bay dedi. Kongreyi kazanan zat o kime selam verdi? Selahattin Demirtaş'a Osman Kavala’ya selam verdi. Al birini vur ötekine. Bunların birbirlerinden farkı var mı? Bunlar terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdü. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin.

YEREL SEÇİM ÇAĞRISI

Yerel seçimlere Rize olarak hazır mıyız? Ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşıyor muyuz?



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