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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP ziyareti açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP ziyareti açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-05-29 14:18:00 - 2024-05-29 16:59:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP ziyareti açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP ziyaretini 9 Haziran'da gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye iade-i ziyaret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye yapacağı iade-i ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yapacağı iade-i ziyarete ilişkin açıklama geldi.

Partisinin TBMM’deki grup toplantısının ardından Meclis koridorunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, iade-i ziyaretin 9 Haziran sonrasında yapılacağını söyledi.

"MÜSAVAT DERVİŞOLU İLE GÖRÜŞMEMİZ İÇİN BİR NEDEN YOK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı da soruldu.
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İki partinin yetkili isimlerinin bu konuda görüşeceğini söyleyen Erdoğan, “Görüşmememiz için hiçbir neden yok.” dedi.

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