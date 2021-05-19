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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan borçlanma yetkisi istemişti! CHP'li İmamoğlu 19 Mayıs'ta da belediyeyi borçlandırmayı sürdürdü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan borçlanma yetkisi istemişti! CHP'li İmamoğlu 19 Mayıs'ta da belediyeyi borçlandırmayı sürdürdü

Merhum Kadir Topbaş’ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan para isteyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ta yandaş gazetelerine verdiği reklamla borcunu kabartmaya devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 23:05:00 - 2021-05-19 23:17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan borçlanma yetkisi istemişti! CHP'li İmamoğlu 19 Mayıs'ta da belediyeyi borçlandırmayı sürdürdü

 Yeniakit.com.tr 

Koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybeden merhum Kadir Topbaş'ın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek para isteyen İBB Başkanı İmamoğlu, belediyeyi borçlandırmayı sürdürüyor. CHP'li İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Sizden para istiyor değilim. Ama borçlanma talebimiz var, belediyenin durumunu biliyorsunuz. Borçlanma talebimizi onaylamanızı bekliyoruz. İkincisi de 8 yıldır belediyeye otobüs alınmıyor. Otobüs alımı var lütfen bu konuda yardımcı olunuz." ifadeleri ile borçlanma talep etmişti.

Borçlarını kabartmayı sürdürdü

Zor durumda olduğunu ifade eden CHP'li İmamoğlu, 19 Mayıs'ın yıldönümünde yandaşı gazetelere reklam dağıtarak, borçlarını kabartmayı sürdürdü.

Yandaşlara milyonlarca liralık ihale!

CHP'li İmamoğlu geçtiğimiz ay yandaşlarına dağıttığı milyonlarca liralık ihale ile gündeme gelmişti.

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Yorumlar

MİLLET

Cumhuriyet gazetesini belediye kasasından besliyor tele 1 para basiyor Merdan yanardaga sözcü ye destek çikiyor çikmasa İmamoğlunun reklamını yapmazlar
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