Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Kudüs çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Filistin meselesine değinen Erdoğan, "Üç büyük dinin kutsallarına ev sahipliği yapan Kudüs'ün mahremiyetine uzanan kirli el cüretini giderek artırıyor" dedi.

Filistin'deki işgal ve zulüm düzeninin vicdanları sızlatmaya devam ettiğini belirten Erdoğan, "Filistin halkı İsrail'in tüm baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına yarım asırdan uzun süredir göğüs geriyor. Asrın anlaşması adı altında Filistin tarafına dayatılmaya çalışılan teslim belgesi reddedilince İsrail işbirlikçilerin yardımıyla kaleyi içeriden fethetme girişimine hız vermiştir. Türkiye olarak, Filistin halkının rıza göstermediği hiçbir plana izin vermeyeceğiz" dedi.

"Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukukun hilafına Kudüs’te büyükelçilik açma niyetini beyan eden ülkeler, bu tavırlarıyla sadece ihtilafın daha da çetrefil hale gelmesine hizmet ediyor" diyen Erdoğan, Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasıyla çözülebileceğini ifade etti.

Erdoğan bunun dışındaki çözüm arayışlarının beyhude, tek taraflı ve adaletsiz olacağını sözlerine ekledi.