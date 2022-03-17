Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili vesilesiyle paylaştığı mesajda, "Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berat Kandili vesilesiyle mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Milletimizin ve tüm Müslümanların Berat Gecesi’ni canıgönülden tebrik ediyor, Peygamber Efendimizin özel önem verdiği rivayet edilen bu mübarek gecenin insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.