Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek açıklaması!

Gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başıboş köpek sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Sözde hayvanseverlerin engellemeleri sebebiyle bir türlü çözüme kavuşturulamayan başıboş köpek sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

Belediyelere sokak hayvanlarını toplamaları gerektiğini hatırlatan Erdoğan, ''Bu konunun takipçisiyim. Çocuklarımız, insanlarımız için güvenli şehirler, sokaklar için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Avrupa'da bu sorun nasıl çözüme kavuşturulduysa bizde aynı uygulamaları hayata geçireceğiz.'' dedi.

"Başıboş, sahipsiz köpeklerle mücadele konusunda yasal düzenleme mevcut. Gerek ilgili bakanlık gerekse belediyeler sahipsiz, başıboş köpekleri barınaklara topluyor, ama toplamak işi bitirmiyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

Bunları barınaklar çerçevesi içerisinde bir yerlerde toparlamak lazım. Örneğin İstanbul'da Beykoz Belediyesi'nin barınakları var. Beykoz Belediyemizin çalışmasını takdir ettim.

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Tabii bunlar için çok çok büyük alanlar gerekiyor ve bu büyük alanlarda da bunların teşhis, tedavi hatta gerekirse ameliyatlarına varıncaya kadar yapmaları şart. Beykoz bunu yapıyor, gördüm. Aynı şekilde Konya bunu yapıyor. Bundan sonraki süreçte de bunu bizler yapmaya kararlıyız ve bu kararlılığımız devam edecek.

Çocuklarımız, insanlarımız için güvenli şehirler, sokaklar için ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Fakat ne yaparsanız yapın bu iş bir defa vatandaşın kendi köpeğine sahip olmasını gerektiriyor. Eğer sahip olmazsa, o bir gün gelir kendi evindeki çocuğuna da aynı darbeyi vurur.

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