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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 18:09:00 - 2021-08-04 18:12:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.

Erdoğan YAŞ Toplantısı'na katılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına başkanlık yapmıştı.

Erdoğan toplantının ardından Bahçeli'nin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

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