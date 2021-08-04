Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye sürpriz ziyaret!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor.
Erdoğan YAŞ Toplantısı'na katılmıştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına başkanlık yapmıştı.
Erdoğan toplantının ardından Bahçeli'nin evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
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