  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'nin Yunan aşkı bitmiyor! Yunan'ın bu ahlaksız 'tanrıça'sını her yere dikiyorlar! Bir yerden talimat mı geldi?

Çin'den flaş Rusya açıklaması: Biz hazırız

İdam işte bu yüzden gerekli! Önce vurdu sonra utanmadan bakın ne yaptı

Cihat Yaycı Azerbaycan'a yapılan saldırıda 3 ülkeyi işaret etti

Trabzon Havalimanı'na peş peşe savaş uçakları indi! O ülkeye ait çıktı

Putin gaz kriziyle boğuşan Avrupa'ya son darbesini indirdi

İBB aracı, siyah atık suyu Kağıthane Deresi'ne boşalttı!

Bill Gates ürettiği yaratıkların hepsini Türkiye'ye mi saldı? İstanbul'da 'sivrisinek' paniği! Isırılan hastanelik oluyor

Avrupa bu kış resmen donacak! AB'nin son umudu da kapıları kapattı

Şimdi bunlar insan mı? Küçücük kız öğrencilere öldüresiye saldırdılar
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan için tebrik mesajı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan için tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı tebrik mesajında "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-15 22:06:00 - 2022-09-15 22:10:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan için tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü için tebrik mesajı yayınladı. 

Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Dün yayımladığı destek mesajını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23