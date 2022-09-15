Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan için tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı tebrik mesajında "Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü için tebrik mesajı yayınladı.
Azerbaycan'ın başkenti olan Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümü için Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından tebrik mesajı paylaştı.
"Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"
Dün yayımladığı destek mesajını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Dostumuz, kardeşimiz, ayrılmaz bir parçamız olan Can Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün işgalden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da haklı mücadelelerinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.