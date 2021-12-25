  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiye Ateş açıklaması: Bedelini ödeyeceksiniz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiye Ateş açıklaması: Bedelini ödeyeceksiniz

Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 15:33:00 - 2021-12-25 15:55:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiye Ateş açıklaması: Bedelini ödeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş ile ilgili de konuştu.

"Bedelini ödeyeceksiniz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde, parmakla gösterilen doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız.

O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay