Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Asiye Ateş açıklaması: Bedelini ödeyeceksiniz
Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş ile ilgili de açıklama yapan Erdoğan, "O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş ile ilgili de konuştu.
"Bedelini ödeyeceksiniz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Elimizden gelen tüm hassasiyetle en ideal şekilde, parmakla gösterilen doktorlarımızla tedavisini yaptıracağız.
O yavru paramparça oluyor, bu adamlar 'babasını nasıl kandırırız' gayretinde. Kandıramayacaksınız, bedelini ödeyeceksiniz"