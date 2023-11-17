Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alman gazeteciyi rezil eden cevap

Resmi bir ziyaret için Almanya'nın başkenti Berlin'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile gerçekleştirdiği ilk görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkiler ve küresel konuları ele aldı. Görüşmelerin ardından Başbakan Olaf Scholz ile bir araya gelen Erdoğan, kritik toplantı öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Gazze'deki insanlık dramına vurgu yaparak, bölgede derhal ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması gerektiğini belirtti. Almanya Şansölyesi Scholz ile yaptığı görüşmede ise iki lider, basın mensuplarının karşısına geçerek ele alınan konuları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gazze'de yaşanan trajediye dikkat çektiği açıklamalarında, "Açık ve net konuşmayı severim, o şekilde konuşacağım" diyerek, Gazze'de şu ana kadar 13 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Hamas'ın silah varlığı ile İsrail'in silah varlığını mukayese eden Erdoğan, İsrail'in nükleer silahının bulunduğunu ancak bunu kabul etmediklerini ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin İsrail'e borcu olmadığını vurgulayan Erdoğan, bu durumun kendilerine özgü bir bağımsızlık ve tavır olduğunu söyledi.

Erdoğan, Almanya ile birlikte insani ateşkesin sağlanması için adımlar atılması gerektiğini belirterek, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in İsrail'e yapacağı ziyaret öncesinde, birlikte hareket ederek bölgede insani ateşkese katkıda bulunma çağrısında bulundu. Bu adımın, bölgedeki ateş çemberini kırma imkanı sağlayabileceğini ifade etti.

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Alman gazeteciyi rezil eden cevap

Alman gazeteci "Siz İsrail'de yüzlerce insanı öldüren Hamas'ı neredeyse tüm NATO ülkeleri içindeki ittifaklar arasından bu örgütü nalıs bir kurtuluş örgütü olarak tanımlıyorsunuz. Bu tavrunuz NATO ilişkilerini riske atıyor mu? Almanya'dan 40 adet Eurofighter istiyorsunuz bu riske girmiyor mu?" sorusunu sordu.

Erdoğan: Ben bir Müslüman olarak rahatsızım, sen bir Hristiyan olarak rahatsız olmuyor musun?

Öncelikle NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi ilk 5'in içinde yer alıyoruz. Türkiye NATO'da sıradan bir ülke değil, NATO içinde kimin düşüncesi ne olursa olsun. Ukrayna ve Rusya olayında NATO üyeleri Ukrayna'nın safında, biz ayrım yapmıyoruz. Rusya ve Ukrayna ile görüşüyoruz. Aralarında ayrım yapmıyoruz ama 33 milyon ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Afrika'ya Avrupa'ya götüren biz olduk. Diyorsun ki yüzlerce, ben sana binlerce diyorum. Hastaneleri yerle bir ettiler. İbadethaneleri kiliseleri yerle bir ettiler. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım siz bir Hristiyan olarak bundan rahatsız olmuyor musunuz? Antisemitizme karşı da mücadele eden liderlerden biri ben oldum. Eurofighter konusuna gelince dünyada savaş uçağı üreten tek ülke Almanya mı? Verir vermez. Bir basın mensubu olarak bize bu sorularla gelmeyin. İnsani sorular sorun biz de öyle cevap verelim.