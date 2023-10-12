Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Filistin tepkisi: Senin ne işin var orada?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da TÜGVA 2023 Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

Kuruluşundan bugüne kadar TÜGVA faaliyetlerinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Vakfımız 81 ildeki temsilcilikleriyle 340 bini aşkın üye sayısıyla, yurtları ve gençlik merkezleriyle ülkemizin gurur abidesi kuruluşlarından biridir. TÜGVA'nın kamplarıyla, kültür sanat ve spor faaliyetleriyle hizmetlerini takdirle karşılıyorum. Bir dönem sadece ülkemizin sınırlarında faaliyet yürüten kuruluşlarımız artık hudutlarımızın ötesinde faaliyet gösteriyor. Yurtdışı ziyaretlerimizde TÜGVA'lı gençlerimizle buluşma fırsatı buluyoruz.

Türkiye Yüzyılı inşası için verdiğimiz mücadelede daha da güçleniyor. Sizlerin ufku karşısında bizim de vizyonumuz genişliyor. Sizi bizim iftihar kaynağımız birilerinin korkusu haline getiren bu özelliklerinizdir. Dağdaki teröristlere, 'Yere izmarit atmıyorlar' diyerek çiçek çocuk muamelesi yapan paçavraların sizi lekelemeye çalışmasının sebebi budur. Varsın onlar sizin çalışmalarınızdan rahatsızlık duysun. Biz sizlere destek olmaya devam edeceğiz.

"NE 6'LI MASA, NE 16'LI MASA, NE 1600'LÜ MASA TUTTU"

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TÜGVA'lı kardeşlerimizle geçen sene gençlik buluşmasında birlikte olmuştur. 25 bini aşkın gencin bir araya geldiği o muhteşem etkinlikteki kardeşlik ruhunu hala hatırlıyoruz. Unutmayın o buluşmamızdaki kavmimize uygun şekilde seçim sürecini başarıyla tamamladık. En kritik seçimlerden seçimleri tam demokrasi şöleni içinde rekor katılım oranlarıyla istisnai atmosferde gerçekleştirdik. Sayısız ithama maruz kaldık. Daha önce görmediğimiz kirli pazarlıklara şahit olduk. 6'lı masa dediler, gerekirse 16'lı masa dediler. Ne oldu? Ne 6'lı masa, ne 16'lı masa, ne 1600'lü masa tuttu. Parlamentoda bu masadan bir kişi var mı? Nerede bunlar, yok oldular. Ama millet var. Terör örgütlerinin alenen siyasete müdahale ettiği senaryolarla karşılaştık. Bizlere destek veren gençlerimize teşekkür ediyorum. Siz bize sandıkta sahip çıktığınız, biz de hizmet etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki 5 seneyi ustalık dönemimiz olarak görüyoruz. Ulaşımdan savunmaya, eğitimden gençliğe her alanda ülkemizin eksiklerini büyük ölçüde tamamlamıştık. Şimdi bunu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yeni bir safhaya taşıyoruz. Kabinemizi bu vizyona göre oluşturduk.

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