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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 11:20:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.

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Yorumlar

Yasemin

Sağ un, ALLAH cc,sizi başımızdan eksik etmesin.
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