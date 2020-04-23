Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan nedeniyle çocukları yanına alarak verdiği fotoğraf, sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılaştı.
Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na koronavirüs salgının gölgesinde girse de, yurdun dört bir yanından çocukların evlerindeki bayram sevinçleri sosyal medya aracılığı ile paylaşılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan pozu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 23 Nisan vesilesiyle yanına aldığı çocuklarla poz verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf, büyük beğeni topladı.