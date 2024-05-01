Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs mesajında "Helal rızık peşinde koşan işçi kardeşlerimi selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne dair bir mesaj yayımladı.
Erdoğan mesajında "Helal rızık peşinde koşan işçi kardeşlerimi selamlıyorum" ifadelerine yer verdi.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajı:
Ülkemizle birlikte tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum.
Helal rızık peşinde koşan tüm işçi ve emekçi kardeşlerime selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
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