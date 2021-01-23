Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk askerine hakaretleri ile tanınan Doğuş Derya! Meclise alkollü gelerek rezalet çıkardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi bütçe görüşmelerine alkollü gelen CTP Milletvekili Doğuş Derya yeni bir rezalete daha imza attı.

Ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu

Her fırsatta Türk askerine, halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretleriyle bilinen Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Doğuş Derya alkollü geldiği mecliste Türkiye'ye yakınlığı ile bilinen Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili Bertan Zaroğlu'na ağıza alınmayacak hakaretlerde bulunarak üzerine yürüdü.

Zaroğlu sükunetini korudu

Olayın yaşandığı sırada Genel Kurul'da bulunan milletvekilleri Doğuş Derya'ya tepki göstererek kınadı. Maruz kaldığı saldırıya rağmen sükunetini koruyan YDP'li Zaroğlu ise yapılan bu çirkin saldırıya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi: "Berrak bir gönülden kirli su akmaz, güzel bir ruhtan kötü söz çıkmaz. Kötü söz sahibine aittir."