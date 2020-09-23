Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Yunan paçavrası alçaklığına devam ediyor

Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan'ın paçavra gazetesi Dimokratia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı ağır küfür içeren bir manşet attıktan sonra alçaklığına kaldığı yerden devam etti.

Yunan paçavrası alçaklığına dün de devam etti

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür içeren bir manşet atarak hakarette bulunan Yunan paçavrası Dimokratia, alçaklıkta yine sınır tanımadı. Küfür içerikli manşeti nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu suç duyurusunu hazmedemeyen Yunan paçavrası, yine Erdoğan'ı hedef aldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, "Erdoğan Dimokratia’ya suç duyurusunda bulunuyor. Onur duyarız" başlığı kullanan Yunan paçavrası Dimokratia, birinci sayfasında o küfürlü manşetinin küpürüne geniş yer vermeyi de ihmal etmedi.

Yunan medyasını suçladı

Başyazıda "Biz vatana hizmet ettik. Ulusun düşmanına karşı narin olamayız" ifadelerini kullanan Yunan paçavrası, Erdoğan’ın suç duyurusunda bulunmasına, birkaç istisna hariç Yunan medyasının ve biri hariç siyasi partilerin duyarsız kalmalarına tepki gösterdi.

"Başbakanlıktan talimat verildi"

Küfür içeren manşetin sabah saatlerinde ülke gündeminin ilk sıralarında yer aldığını ancak daha sonra hakaret dolu manşetin birden bire sitelerden kaybolduğunu aktaran Yunan paçavrası, bu olayın arkasında Başbakanlıktan haberin kaldırılmasına yönelik talimat verildiğini de ileri sürdü.

"Hükümeti sürekli sabote etmeye çalışıyor"

Öte yandan ülkedeki iktidar partisi Yeni Demokrasi’nin Avrupa milletvekili eski yazar Yorgo Kirtsos, Yunan paçavrası Dimokratia'nın partiyi ve hükümeti sürekli sabote etmeye çalıştığını kaydetti.