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Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit cezasız kalmadı!
Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit cezasız kalmadı!

Yeniakit Publisher
2023-12-05 20:27:00 - 2023-12-05 20:28:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehdit cezasız kalmadı!

Kayseri’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medyadan tehdit iddiasıyla yargılanan sanığa toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nden dönen davaya Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Davada sanık V.Ö ve avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkemede sanığın babası vasi olarak verdiği ifadesinde oğlunda zeka geriliği olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

4 yıl 2 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor çıkan sanığa 'tehdit' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına karar verdi.

Yargıtay kararı bozmuştu

Sosyal medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili bazı paylaşımları beğendiği iddiasıyla hakkında 'hakaret" ve 'tehdit' suçlarından dava açılan V.Ö; yargılama sonucunda 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından toplam 5 yıl 1 ay 20 gün hapis cezası almış, karar Yargıtay'ca bozulmuştu.

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