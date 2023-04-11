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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Böyle Seslendi: Yahu Az Yavaş, Yetişelim Sana
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Böyle Seslendi: Yahu Az Yavaş, Yetişelim Sana

Yeniakit Publisher
2023-04-11 11:56:00 - 2023-04-11 12:01:48

İstanbul’da bir fırın ustası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Yahu az yavaş yetişelim sana. Senin yüzünden pideleri bile yakıyorduk” şeklinde seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen fırın ustası, "Sevgili Cumhurbaşkanım, bir şey demeyeyim demeyeyim demeyeyim diyorum, ha böyle çıldırdım. Bir dur ya yetişemiyoruz sana. Dün karşıya gittik o metro açılışına, bugün gittik Pendik'e işte yarın da diyorsun ki 'Denize gemi inecek', öbürsü gün diyorsun 'Doğalgaz.'

Yahu Togg'u aldık bir bakamadık daha, emekli olduk EYT'li olduk. Yahu az yavaş yetişelim sana. Böyle senin yüzünden pideleri bile yakıyorduk, biraz yavaşla Cumhurbaşkanım ya biraz yavaş biraz yavaş" şeklinde konuştu.

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Yorumlar

Taraflı

Aferin adama, söyleyeceklerini iyi ezberlemiş.

Bülent

Bize böyle millet lazım işte. Sayılarını artir yarabbim.
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