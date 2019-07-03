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Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği resmi temaslarının ardından yurda döndü.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 04:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdiği resmi temaslarının ardından yurda döndü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Japonya ve sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından Türkiye’ye döndü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak "TC-TRK", Esenboğa Havalimanı’na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 04:38
  1. doğa

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