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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK üyelerini kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki üyeleri kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 20:31:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YÖK üyelerini kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve beraberindeki üyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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