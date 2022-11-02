Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjde bekliyoruz

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemisi şu anda Çaycuma-1 dediğimiz arama kuyusunda çalışmaya başladı. Buradan İnşallah bir müjde bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Bakanlığımız kapsamlı çalışmayı yürütüyor. Trakya bölgesi şuan görünüyor, oradan çıkış ve Avrupa'ya dağıtımını yapmak mümkün olacak. Çalışmayı arkadaşlarımız başlattılar, biz enerji merkezi olma yolunda adımlar atıyoruz. Belli bölgelere bunu dağıtmak durumundayız. Azeri gazıyla alakalı da petrol ve gaz hatları da var. Son Azerbaycan'a gidince İlham beyle bunu etraflıca görüştük. Ayrıca depolama tesisleri kuracağız. Sıvılaştırılmış gaz terminalleri kuracağız. Burada malum biz göreve geldiğimiz Türkiye'nin ne sismik araştırma gemisi vardı, ne sondaj gemisi vardı.

(Karadeniz gazı) BOTAŞ, gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını bu ay içerisinde tamamlayacak.

"Buradan İnşallah bir müjde bekliyoruz"

Karadeniz'deki gaz keşfi bize ayrı bir güç katacak. Malum biz göreve geldiğimizde Türkiye'nin ne sismik gemisi ne sondaj gemisi vardı. Berat Bey'in bakanlığı döneminde ilk gemiler alındı. Biz hem Akdeniz'de hem Karadeniz'de bu araştırmaları yapacağız. Biz bu gemilerle başka ülkelere de gidip sondaj çalışmaları yapabiliriz. O ülkelere ya da 3. ülkelere bu gazları satma şansımız var. Böyle teklifler de geliyor.

Sakarya gaz sahasında 540 milyar metreküplük bir keşfimiz var. Gazı 2023'e yetiştirmek için şu anda ekiplerimiz yoğun bir çalışma içinde.

Tuna-1 kuyusu, TANAP, Mavi Akım bir noktada bütünleşiyor. Kanuni ve Yavuz eş zamanlı çalışıyor. İlk etapta 40 milyon metreküp gaz üreteceğiz. Fatih Sondaj Gemisi şu anda Çaycuma-1 dediğimiz arama kuyusunda çalışmaya başladı. Buradan İnşallah bir müjde bekliyoruz.