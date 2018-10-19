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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir diriliş gerçekleşecek

Dokuz Eylül üniversitesi akademik yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Eğitimi hem içerik hem sistem olarak daha ileri bir noktaya taşımak için çalışacağız. Önümüzdeki dönemde eğitimde atacağımız adımlarla yeni bir diriliş gerçekleşecek.' dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 12:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir diriliş gerçekleşecek

Dokuz Eylül üniversitesi akademik yıl açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Eğitimi hem içerik hem sistem olarak daha ileri bir noktaya taşımak için çalışacağız. Önümüzdeki dönemde eğitimde atacağımız adımlarla yeni bir diriliş gerçekleşecek.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Bugün içinde bulunduğumuz eğitim kurumları çok eski bir tarihi birikim üzerine kurulmuştur.

Çok önemli yatırımlar yaptık eğitim alanında. Ancak istediğimiz dönüşü alabildiğimizi söylemek mümkün değil. Moldova dönüşünde Milli Eğitim Bakanımız ile bu konuları yol boyunca konuştuk. Geleceğe dair umudum arttı.

"Yeni bir diriliş gerçekleşecek''

Eğitimi hem içerik hem sistem olarak daha ileri bir noktaya taşımak için çalışacağız. Önümüzdeki dönemde eğitimde atacağımız adımlarla yeni bir diriliş gerçekleşecek.

Nitelik olarak sıkıntı olsa da nicelik olarak iyiyiz. Ben 10 yıl sonra çok daha iyi bir noktada olacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki dönemde yürütme olarak bizi, akademi olarak sizi, aynı şekilde özel sektörümüzü zorlu bir süreç bizleri bekliyor.


Organize sanayi bölgeleriyle okulları bir araya getirmeye kararlıyız. Teorik-pratik buluşmasını bu alanlarda gerçekleştireceğiz.

'Bu bölgede hayatınızı devam ettirmek istiyorsanız...'

Son çeyrek asırdır yaşananlar bize bir gerçeği hatırlatıyor; Bu bölgede hayatınızı devam ettirmek istiyorsanız, güçlü bir orduya, sağlam bir ekonomiye, tasarlayan, düşünen bir özel sektöre ve bunlara alt yapı sağlayacak bir akademiye sahip olacaksınız. Bunlar yoksa, size hayat hakkı tanımıyorlar.
Yıllarca kendi iç kavgalarımızla o kadar çok enerji tükettik ki ülke olarak, kendimizi ileriye taşıyacak adımları atamadık.

Başımıza hangi bela musallat edilirse edilsin, biz yolumuzdan sapmadık. Bir yandan bu belayı defetmekle uğraştık, diğer yanda devrim niteliğinde işlere imza attı.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 12:30
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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