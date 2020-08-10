Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir başarı hikayesi yazacağız
Türkiye'nin son dönemde Doğu Akdeniz'de elde ettiği kazanımlar bir takım çevreleri rahatsız etti. Türkiye'yi ekonomik ve politik olarak köşeye sıkıştırmak isteyenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.
Türkiye'nin bölgesel ve küresel kazanımlarını çekemeyip Türkiye'ye saldırmak isteyen çevrelere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, suni rüzgârlarla eğilip bükülebilecek bir ülke değildir." sözleriyle cevap verdi. Türkiye'ye ilişkin grafikleri sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeni Bir Başarı Hikayesi Yazacağız' diyerek düşmanlara meydan okudu.