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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaylaları betona boğarsak gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaylaları betona boğarsak gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız."

Yeniakit Publisher
2020-08-31 16:39:04 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yaylaları betona boğarsak gün gelir hep birlikte bunun pişmanlığını da yaşarız."
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