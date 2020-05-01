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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla Covid-19 hastaları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 16:22:35 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan video konferansla Covid-19 hastaları ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Covid-19 tedavisi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü.


Cumhurbaşkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören hastalar ile video konferans yöntemiyle görüştü” denildi. Paylaşımda o anlara ait fotoğraf kareleri de yer aldı.

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