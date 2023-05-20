Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli deprem bölgesi Adıyaman'da! Depremzedelere hakarete sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Adıyaman'da deprem bölgesinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Adıyamanlılar, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Buradan sizlerin aracılığıyla Adıyaman'ın tüm ilçelerindeki, köylerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. 14 Mayıs'ta verdiğiniz güçlü destek için teşekkür ediyorum. Adıyaman tercihini bizden yana kullandı. Meclis'te de Adıyaman'ın tercihi Cumhur İttifakı oldu. Allah dayanışmamızı daim etsin diyorum. Biz bu yüreği yaralı şehrin güzel insanlarını samimiyetle seviyoruz. Sordum alanda ne kadar katılım var? Dediler ki 40 bin.

Adıyaman'la aramızda kalpten kalbe giden bir yol var. Kem gözler bunu hiçbir zaman göremediler. Millete tepeden bakanlar bunu anlayamadılar. 50 bin deprem şehidimiz var. Deprem şehidimize bay bay Kemal'in takımı nasıl baktı? Deprem bölgesiyle ilgili bundan sonra siz bir şey yok. Bu nasıl söylenir. Siz olsanız da olmasanız da devletimiz milletimizin yanındadır. AFAD'ıyla Kızılay'ıyla... Bundan sonra da yanında olacaktır.

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CHP'LİLERİN DEPREMZEDELERE YÖNELİK LİNÇLERİNE TEPKİ

Siyasi tercihinden dolayı depremzedeleri linç edenler bunu hiçbir zaman kavrayamadılar. Makarnacı, bidon kafalı diyerek insanımızı tahkir ettiler. Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi dediler. Bu insanları aşağılamayı tercih ettiler. 1950'den beri bu kötü huylarından maalesef vazgeçmediler. İnsanlarımıza cahil diyorlar. Oylarını sattılar iftirası atıyorlar. Hatta gazete manşetlerinden küstah bir şekilde 'milletin karnı Toggmuş' diyorlar. Bir kez olsun biz nerede yanlış yaptık sorusunu kendilerine sormuyorlar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adıyaman'da konteyner kent ziyaretinde açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Muhterem Adıyamanlılar öyle önemli günler vardır ki... Çok düşünüp öyle karar verilmeli. 6 Şubat felaketinin ardından enkazlar kaldırılmış, barınma ihtiyaçları önce çadırlar sonra konteynerler olarak hayata geçirilmiş daha sonra da konut çalışmasıyla da depremin bütün felaketlerini ortadan kaldıracak bir karar olmuştur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde başta Erdoğan olmak üzere onunla birlikte çalışanlar, bakanlar, halkımız üzerine düşeni gerçekleştirmişlerdir.

Ayrıntılar geliyor...