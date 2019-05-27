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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tatar’a kutlama mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin yeni Başbakanı Ersin Tatar’a kutlama mektubu göndererek, yeni kabineye başarılar diledi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tatar’a kutlama mektubu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin yeni Başbakanı Ersin Tatar’a kutlama mektubu göndererek, yeni kabineye başarılar diledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakan Ersin Tatar’a tebrik mektubu göndererek, yeni kabineye başarılar diledi. Erdoğan mektubunda, "Başbakanlığınızda oluşturulan yeni hükümetin göreve başlaması vesilesiyle sizi şahsım ve Türk milleti adına tebrik ediyorum" dedi. Erdoğan, Başbakan Tatar’a hitaben yazdığı mektupta şu ifadelere yer verdi:


"Kuruluşundan bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çok önemli aşamalar kaydetmiş, karşılaştığı her türlü zorluk ve engelden de güçlenerek çıkmıştır. Başbakanlığınızda kurulan hükümetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Kıbrıs Türk halkının refahı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve gelişmesi öncelikli hedeflerimizdendir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ekonomik olarak çok daha sağlam ve müreffeh bir yapıya kavuşturabilmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, ana vatan ve garantör olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı, güvenliği ve haklarının korunması için güçlü ve kararlı desteğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle bir kez daha tebriklerimi iletiyor, size ve tüm hükümet üyelerine çalışmalarında başarılar diliyorum."


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, Başbakan Ersin Tatar’a gönderdiği mektupta, "Başbakanlığınızda oluşturulan yeni hükümetin göreve başlaması vesilesiyle tebrik ediyorum. Kıbrıs meselesinin Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerine uygun adil ve kalıcı bir çözümle sonuçlandırılmasına yönelik çabalarımızın yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda gelişmesi ve kalkınması konusunda ana vatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında mevcut güçlü işbirliğinin hükümetiniz döneminde gelişerek devam etmesini temenni ediyorum. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin refah ve huzur içinde geleceğe güvenle bakması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:46
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