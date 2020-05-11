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Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Zaruri bir işi olmadan dışarıya çıkanlar kendi elleriyle virüsü besliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 19:27:50 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Zaruri bir işi olmadan dışarıya çıkanlar kendi elleriyle virüsü besliyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Zaruri bir işi olmadan dışarıya çıkanlar kendi elleriyle virüsü besliyor”

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