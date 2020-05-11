Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Zaruri bir işi olmadan dışarıya çıkanlar kendi elleriyle virüsü besliyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Vatandaşlarımızın hayatı normalleştirme adımlarını kesinlikle 10 Mart öncesine dönüş gibi algılamaması gerekiyor. Zaruri bir işi olmadan dışarıya çıkanlar kendi elleriyle virüsü besliyor”