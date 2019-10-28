Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vakit dolunca harekata kaldığı yerden devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Verilen sözler tutulmazsa Mehmetçik yeniden harekata başlayacak. Operasyonu bitirmedik sadece ara verdik" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK), toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Suriye'de Güvenli Bölge mutabakatları ile ilgili konuşan Erdoğan "Vakit dolduğunda harekata kaldığımız yerden devam ederiz" dedi.
"Terörle mücadele sona ermeden Türk askeri çekilmeyecek"
Erdoğan, terörle mücadele konusunda "Son teröriste kadar terörle mücadelemiz sürecek. Obama döneminde güvenli bölge kurulsaydı bugünkü sıkıntılar yaşanmayacaktı. Terörle mücadele sona ermeden Türk askeri çekilmeyecek. Verilen sözler tutulmazsa Mehmetçik yeniden harekata başlayacak. Operasyonu bitirmedik sadece ara verdik" diye konuştu.