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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım” dedi.

19 Mart 2019 Salı 15:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi tökezletmeye çalışanları bir kez daha hüsrana uğratalım” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanında halka hitap etti. Erdoğan, "Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye’de Güney Doğu Anadolu Bölgemiz, Doğu Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu, Ege, Marmara var. Bu beyfendi Kürtte değil, ne idüğü belirsiz. Sen Kürdistanı çok mu seviyorsun, Irak’ın Kuzeyinde Kürdistan var, defol oraya git. Biz 780 bin kilometre karede 82 milyon nüfusumuzla Türkü, Kürdü, Lazı, Gürcüsü, Abazası, Arnavutuyla hep birlikte biriz, beraberiz, kardeşiz. Çünkü yaradılanı biz yaradandan ötürü sevdik. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. CHP’nin adı İYİ, kendi karışık partinin inkarı devam ettikçe eş başkanın sesi daha çok yükseliyor. Şunu bileceğiz senin bir defa bu ülkede ki tüm etnik unsurlara hepsine saygın olacak. Türkiye benim Kürt kardeşlerimden ibaret değil ki. Belli bölgelerde Kürt kardeşlerimizin oylarıyla birinci partiyiz. Bunlar tamamen etnik yapı oluşturmak istiyorlar bu ülkede, bu anlayışınıza da fırsat vermeyeceğiz. Kürdistan’ı çok seviyorsan Kuzey Irak’ta var buyur oraya git, senin gibi olanlar varsa onlar da oraya gitsin” diye konuştu.



"Bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz"


CHP’ye gönül verenlere seslenen Erdoğan, “İYİ Parti’ye gönül verenlere sesleniyorum, Saadet ile birlikte olanlara sesleniyorum, Kürt kardeşlerime sesleniyorum, kırgınlığını sandığa yansıtmak isteyen kardeşlerime sesleniyorum; gelin bu karanlık oyunu birlikte bir kez daha bozalım. Türkiye’yi tökezletmek isteyenleri heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakalım. Önemli dönemeçten birlikte sağ salim çıkaralım ülkemizi. Siyasette yeni ufukların açılmasına ihtiyaç varsa bunu birlikte doğru zamanda yapalım. Bugün Türkiye’nin beraber, bir olma günüdür. İstikrarımızı tehlikeye atamayız” dedi.



"Türkiye’yi yıkmak istiyorlar"


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’ye yönelik saldırıların arttığını belirterek, “Her alanda dışarıdan ülkemize yönelik saldırılar her gün daha da artarken devletimizi zaafiyete uğratamayız. Yeni Zelanda’daki hadiseyi gördünüz, elin oğlu geçmişte yaşanılanların hiç birini unutmamış, unutmadığı gibi 2019 yılında getirip onu da silahına kazımış. Cami basıp 50 Müslüman kardeşimizi alçakça katletmiş. Bu alçak katilin amacı aynı değil mi, amaç Türkiye’yi yapabilirlerse tümüyle yıkmak, zayıflatmaktır. Ölü veya diri kazıyıp vatanımızdan atmaktır. Özgürce nefes alabileceğimiz hiçbir yer bırakmamaktır amaç, bu oyunu görmeyenlere sözümüz yok. Bazılarının gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, bazıları hepsini görür ve duyar ama başka türlü konuşur. Bizim milletimizin kalbiyle dili aynı istikamettedir. Biz milletimiz ile gönül diliyle anlaştık bugün de aynısını yapıyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:53
  1. doğa

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