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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak helal sektörüne önem gösteriyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak helal sektörüne önem gösteriyoruz

Yeniakit Publisher
2023-11-25 12:15:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak helal sektörüne önem gösteriyoruz

9. Dünya Helal Zirvesi'ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Helal sektörünün hak ettiği konuma gelmesini sağlayacağız. Türkiye olarak helal sektörüne önem gösteriyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu 9. Dünya Helal Zirvesi ve 10. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı'na video mesaj gönderdi.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Helal sektörünün hak ettiği konuma gelmesini sağlayacağız.

Türkiye olarak helal sektörüne önem gösteriyoruz.

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