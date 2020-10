Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı'nda konuştu: (1)

"Son olarak buraya gelirken vefat sayımız 12 idi. Yaralı sayımız 438 idi. Bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta, 8 vatandaşımız yoğun bakımdaydı. Şu an itibarıyla 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor" - "AFAD, Emniyet Teşkilatımız, sağlık birimlerimiz ve diğer ilgili kamu personeli, canla başla işlerini yapıyor. Bakanlarımız koordinasyonu bizzat yerinde sağlamak üzere süratle olay yerine ulaşmışlardır" - "Kurtarma çalışmalarının bir an önce sonuçlanması için tüm imkanları seferber ettik. Binaları hasar gördüğü veya olayın şokundan kurtulamadıkları için henüz evlerine giremeyen vatandaşlarımıza da gereken iaşe ve ibate desteğini sağlıyoruz" - "İzmirli kardeşlerime geçmiş olsun diyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu acılı günde yardım teklifinde bulunan tüm dost ülkelere, tekrar teşekkür ediyorum" - "Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stokumuzu yeniliyoruz. İnşallah ülkemizi her geçen gün afetlere karşı çok daha hazırlıklı hale getiriyoruz"