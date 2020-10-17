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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

Yeniakit Publisher
2020-10-17 16:46:49 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tuna 1 kuyusundan çıkartacağımız yeni rakamıyla 405 milyar metreküp doğal gazın ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."
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