Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tanımadık tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü. Üsküdar’da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’ndeki görüşme yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. İkilinin görüşmesi sonrası heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Sayın Zelenskiyi Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bugün gerek ikili, gerekse heyetler arası, ardından dar kapsamlı yaptığımız görüşmelerle gerçekten Türkiye Ukrayna arasında önemli adımları az önce attığımız imza ile gerçekleştirdik. İlişkileriniz karşılıklı olarak derinleşiyor. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefledik.

Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımayacağız

"Salgın başlamadan hemen önce Şubat ayında yüksek düzeyli stratejik konseyimizin 8. toplantısı vesilesi ile Kiev'i ziyaret etmiştim. Arayı fazla açmadan sayın Zelenskiy ile yeniden bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yolundaki güçlü irademizin bir tezahürüdür. Az önce imzalanan metinler de bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır.

Özellikle FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız. Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor. Bu çerçevede Ukrayna'nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü, siyasi egemenliğini hep destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Türkiye, Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insani bağların önemli bir unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamları ile birlikte desteklerimiz devam edecektir. Soydaşlarımız için konut inşası projesi ve Kiev'de cami inşası projesi kapsamındaki çalışmalar sürüyor.

Sayın Devlet Başkanı bize Ukrayna'nın doğusundaki güncel durumu da aktardı. Burada 27 Temmuz'dan bu yana sürdürülen ateşkesin devamını temenni ediyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı adına biz de elimizden gelen desteği göstermeye hazırız. Bu süreçte başkanlığı iki dönemdir büyükelçilerimizle yürütülen AGİT özel gözlem misyonuna desteğimiz aynı şekilde devam edecektir. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor kıymetli dostum Zelenskiy'e ziyareti için tekrar teşekkür ediyorum."

"İş birliğimizi yeni seviyelere taşıma kararı aldık"

"Bugün değerli dostumla önce ikili, bilahare heyetler arasındaki görüşmelerle ikili ilişkilerimizin gündemindeki konuları etraflıca ele aldık. İşbirliğimiz savunma sanayiinden eğitime, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Görüşmelerimizde yatırımların arttırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki karşılıklı irademizi teyit ettik."

"Bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırladık"

"Turizm alanında, küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukraynalı misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor. Görüşmelerimizde salgınla mücadelede Türkiye-Ukrayna halkının yanındadır. İhtiyaç olduğu takdirde daha fazla destek sağlamaya hazırız. Görüşmelerimizde güvenlik alanındaki işbirliğimizi güçlendirme, suçluların karşılıklı iadesi yönünde atılabilecek adımları ele aldık."

Zelenskiy'nin açıklamalarından satırbaşları;

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti için teşekkür ederim. Diyaloğumuz gelişiyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz müzakereler bunu açık bir şekilde kanıtlamaktadır. Ukrayna ve Türkiye ortaklığını derinleştirmeye ve işbirliğini geliştirmeye hazırlar. Güncel konuları şekilde görüştük. Gelecek yıl toplantı düzenlenmesi konusunda anlaştık."

Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bizim için önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'da tutulan Kırım Tatarları ve Ukraynalılar için çaba göstereceğini ifade etti. İşgal altındaki Kırım'da insan haklarının korunmasını sağlamak için BM Genel Kurulu'nun 75. oturumunda işbirliği içinde çalışacağız. Kırım Platformu Projesi'ne Türkiye'yi katılmaya davet ettim. Burada rol almaya hazırız."