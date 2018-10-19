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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi… ‘Bu yasa daha neyi bekliyor’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hayvanlara işkence ederek öldürenlerle ilgili son dönemlerde medyaya yansıyan haberlere dikkat çekerek, “Yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın. Hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaları da arttırın” dedi. Erdoğan hayvanlara işkence yapanlara, “İnsanlıktan nasibini almamış vicdansızlar” ifadesini kullandı.

19 Ekim 2018 Cuma 06:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi… ‘Bu yasa daha neyi bekliyor’

‘Vicdansızlar’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında gelecek dönemde ele alınacak yasal düzenlemelerle ilgili bilgi alırken, konu Hayvan Hakları Yasası’na geldi. Erdoğan, “Bu yasa hâlâ neyi bekliyor? Bir an önce çıkartın” dedi. Erdoğan, hayvanlara işkence yapanlarla ilgili haberleri ve kamuoyunun tepkilerini dile getirerek, “İnsanlıktan nasibini almamış, bu vicdansızları her gün görüyoruz. Bu nedir böyle” diyerek tepki gösterdi.

‘Mezarlık gibi barınaklar’

Erdoğan, yasal düzenleme yapılana kadar AK Partili belediyelerin uyarılmasını ve bu konuya özen göstermelerini istedi. Erdoğan, “Başkanlar, bu konuda üzerlerine ne düşüyorsa yerine getirsin hayvan barınakları ve hayvanların korunması konusunda” dedi. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki ise bazı belediyelerde hayvan barınağı olmadığını, olanların bazılarının ise çok kötü durumda olduğunu anlattı. Özhaseki, “Bazıları mezarlık gibi, oralarda hayvan yaşamaz” dedi.

Cezaların arttırılmasını istedi

Erdoğan bunun üzerine, “Öyle iş olmaz. Hayvanların yaşam koşullarına uygun mu değil mi bakılması gerekir. Veterinerlik hizmetlerinin verilmesi gerekir. Buna ilişkin tüm altyapıyı oluştursunlar. Öyle ki giriş ve çıkışları bile ona göre yapılmalı” dedi. Erdoğan, düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını, hayvanlara işkence eden ve öldürenlere verilen cezaların da arttırılmasını istedi.

Yıllardır konuşuluyor

Hayvan haklarına ilişkin düzenleme, son yıllarda sürekli konuşulmasına karşın bir adım atılmadı. Geçmiş yıllarda TBMM’nin gündemine kadar gelen düzenlemeler, yasalaştırılmayınca kadük oldu. Son olarak Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı taslak tartışmaya açıldı. Eksikleri nedeniyle bazı eleştiriler alan taslak, genel olarak destek görüyor.

Taslağa göre, sahipli veya sahipsiz hayvanlara işkence yapan, öldürenlere 4 aydan başlamak üzere 4.5 yıla kadar hapis verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak. Nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürenler 7 yıla kadar hapse mahkûm edilecek. Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikâyetine, sahipsiz hayvanlara işlenen suçlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvurusuna bağlandı. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.

Ünlüler tek ses oldu... Haydi artıkÜnlüler tek ses oldu... Haydi artık!Hürriyet yazmıştı Hayvan haklarını ihlale katlamalı hapis ve idari para cezası geliyorHürriyet yazmıştı! Hayvan haklarını ihlale katlamalı hapis ve idari para cezası geliyor

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 06:19
  1. gazeteerdoğan
  2. hayvan hakları

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