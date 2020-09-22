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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti... KKTC Acil Durum Hastanesi için geri sayım başladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti... KKTC Acil Durum Hastanesi için geri sayım başladı

KKTC Acil Durum Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar hastanenin ekim ayının ilk haftalarında hizmete gireceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:54:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti... KKTC Acil Durum Hastanesi için geri sayım başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, inşaatı devam eden KKTC Acil Durum Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tatar, hastanenin yapımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlandığını ve inşa sürecinin hızla ilerlediğini ifade etti.

100 yatak kapasiteli içerisinde 6 ameliyathane ve 24 yoğun bakım odası bulunan hastanenin ekim ayının ilk haftalarında hizmete gireceğini duyuran Tatar, hastanenin koronavirüs salgını sonrasında da KKTC halkının hizmetinde olacağını aktardı.

KKTC'de koronavirüs salgınının kontrol altında olduğunu ve şu ana kadar ağır vakaların yaşanmadığını belirten Tatar, hastanenin inşasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Guterres'in açıklaması gereksizdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in "KKTC'deki seçimlerin ardından garantörler ve iki tarafın yer aldığı 5 kilit aktörle siyasi süreci yeniden başlatmayı planlıyorum" şeklindeki açıklaması hakkında konuşan Tatar, Guterres'in açıklamalarının son derece gereksiz olduğunu belirterek "Önemli olan burada Kıbrıs Türk halkının ne söyleyeceğidir. 11 Ekim'de Kıbrıs Türk halkı kendi iradesini ortaya koyacaktır" dedi.

Türkiye'den de Guterres'in açıklamasına tepkiler geldiğini hatırlatan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'ni kimse göz ardı edemez ve buranın bir garantörüdür. Kıbrıs Konferanslarında Türk tarafının bütün iyi niyetine rağmen, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın haritayı vermesine ve işi sıfır asker, sıfır garanti noktasına getirmesine rağmen Rum tarafı kriz çıkartarak masanın çökmesine sebebiyet vermişti." diye konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığının KKTC'nin refah ve güvenliği için son derece önemli olduğunu kaydeden Tatar, "Kıbrıs Türk halkı, haklı mücadelesinde çok önemli bir pozisyona gelmiştir." dedi.

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