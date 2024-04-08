Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman bin Abdülaziz El Suud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili ilişkiler ve Filistin meselesi görüşüldü

Görüşmede iki ülke arasındaki ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, Veliaht Prens El Suud’un Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti.