  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de de Karabağ'dakine benzer bir barış ve huzur döneminin en kısa sürede başlamasını can-ı gönülden arzu ediyoruz. Bunun için öncelikle Suriye topraklarını kana bulayan rejimin ve terör örgütlerinin devre dışı bırakılması ger
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de de Karabağ'dakine benzer bir barış ve huzur döneminin en kısa sürede başlamasını can-ı gönülden arzu ediyoruz. Bunun için öncelikle Suriye topraklarını kana bulayan rejimin ve terör örgütlerinin devre dışı bırakılması ger

Yeniakit Publisher
2020-11-11 14:07:53 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de de Karabağ'dakine benzer bir barış ve huzur döneminin en kısa sürede başlamasını can-ı gönülden arzu ediyoruz. Bunun için öncelikle Suriye topraklarını kana bulayan rejimin ve terör örgütlerinin devre dışı bırakılması ger
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Volkswagen'den Türkiye kararı
Ekonomi

Volkswagen'den Türkiye kararı

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, mevcut üretim kapasitesinin koronavirüs nedeniyle şimdilik yeterli olduğunu, bu nedenle Türkiye'de kurulmas..
Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!
Dünya

Pompeo’dan Türkiye ziyareti öncesi ortalığı karıştıracak sözler!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bu hafta aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere yapacağı ziyaret öncesi ortalığı karıştıracak açıkla..
Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'
Dünya

Çekya, istihbarat raporlarına ulaştı! 'Savaşa çok az bir süre kaldı'

Çekya askeri istihbaratlarına göre, dünya genelinde yaşanan küresel çatışmaların yakın bir zamanda 3. dünya savaşını doğuracağı ifade ediliy..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay