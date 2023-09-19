Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile görüştü

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CEZAYİR CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temasları çerçevesinde New York’taki Türkevi’nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) gündemindeki konular ile bölgesel ve küresel gelişmelere dair değerlendirmeler yapıldı.

Afrika'daki gerilimler ve iki ülkenin çözüm önerileri de karşılıklı olarak ele alındı.

ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Twitter hesabından görüşmeyle ilgili paylaşım yapan Erdoğan şu ifadelere yer verdi: Dost ve kardeş Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Türkevi’nde bir araya geldik. Köklü bağlara sahip olduğumuz Cezayir ile iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi sürdüreceğiz.

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