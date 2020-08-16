Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu: Hepsi yıkılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, Ayder Yaylası'nın turizm alanında bir çekim merkezi haline geleceğini ifade etti. Erdoğan, "Yeni Ayder'imizde altyapısıyla, bütün buradaki konutlarıyla inşallah her şeyiyle yeni Ayder bizim için özellikle turizmde çekim alanı olacak. Havalimanının bitişiyle beraber de buraya gidiş gelişler çok daha fazlalaşacaktır. Bu arada kayak turizmine yönelik çalışmayı da ilgili bakan arkadaşlarımız çalışmıştı, onun üzerine çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Erdoğan son noktayı koydu: Hepsi yıkılacak

Beldedeki kaçak yapı sorununa değinen Erdoğan, "Kaçak yapılar tamamıyla işgal. Kimse kusura bakmasın, bunların yıkımı muhakkak olacak. Bu yıkımla beraber kimseyi mağdur etmeden oradaki hak sahiplerine konutsa konut, mağazaysa mağaza, onun dışında otel vesaire haklarını teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak." dedi.