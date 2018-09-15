0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşadır

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ sorunu çözülmeden Ermenistan'ın bizden sınırlarımızı açmamızı beklemesinin boşa olduğunu söyledi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşadır
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü’de Azadlık Meydanı'nda Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü törenine katılıdı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ sorununun çözüme kavuşmadan Ermenistan'ın bizden sınırlarımızı açmamızı beklemesinin boşa bir çaba olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Onlar fedakarlıkları ve cesaretleriyle geride nesilden nesile gururla anlatılacak şanlı bir destan bırakarak Türkiye ve Azerbaycan’ın ebedi kardeşliğinin nişanesi oldular. 1132 şehit mezarıyla Azerbaycan Türkiye’den sonra en fazla şehitliğimizin ve şehit mezarımızın bulunduğu ülkedir. Burada koyun koyuna yatan şehitlerimiz aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki kader ortaklığının da timsalidir.

Türkiye ve Azerbaycan geçmişi bir, kültürü bir, dili bir, dini bir, iki kardeş ülkedir.

Bizler Bahtiyar Vahapzade’nin o güzel ifadesiyle, “Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu, o da ulu, bu da ulu. Azerbaycan-Türkiye. “

Biz bugün burada sadece Kafkas İslam ordusu ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin destansı mücadelesiyle 100’üncü yıl dönümünü kutlamıyoruz. Bizler aziz şehitlerimizin bize emanet olarak, kemik kardeşliğimizi de idrak ediyoruz. Burada bir gerçeğin altını hemen çizmekte fayda görüyorum.

15 Eylül 1918 yılında şu an üzerinde bulunduğumuz topraklarda yaşanan asla sıradan bir hadise değildir. Bir asır önce burada verilen mücadele bizim kardeşliğimizin, dostluğumuzun birlik ve beraberliğimizin de sembolüdür. Geçmişi bilmeden bir asır önce Nuri Paşa ve Askerlerinin ta binlerce kilometre öteden Bakü’ye koşmalarının sebebini anlamadan, şu dayanışma tablosunun manasını da kavrayamayız.

Bundan bir asır önce zulüm öyle boyutlara ulaşmıştır ki, Nuri Paşa Azerbaycanlı çocuklar hep bir ağızdan mutluluklarını şöyle dile getirmişlerdir. ''Genceli’nin civanları Bakü diye can verir.''

Bu büyük zaferi önemsiz göstermeye çalışan bazı çevreler olduğunu biliyoruz. Osmanlı'nın imzaladığı Mondros ateşkes antlaşması maalesef bu çevrelere imkan vermiş ve Kafkas İslam Ordusu'nun buradan çekilmesine neden olmuştur.


Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 14:46
  1. Ordu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. azerbaycan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2018 YKS ek yerleştirmede, nelere dikkat edilmeli? Kimler ek yerleştirmeden faydalanabilir? YKS puanı yetmeyenler için büyük şans
    1. 2018 YKS ek yerleştirmede, nelere..
    2. Kırşehir'de feci kaza! Çalışırken bu..
    3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden..
    4. Bakan Bekir Pakdemirli'nin acı günü
    5. 3. Havalimanı'nda CHP-HDP'den..
    6. Nihat Doğan kovuldu! "Beyaz TV gereken..
    7. Sonunda belli oldu! Komşuda önemli..
    8. Suriye'de teröristler birbirine düştü:..
    9. İsveç’in başkenti Stocholm'da patlama
    10. Türkiye ve Rusya'ya İdlib çağrısı!..
    11. Adana'da 'husumetliler' silahla..
    12. Irak Meclis Başkanı belli oldu
    13. Kahraman kıza kötü haber! Afgan..
    14. Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip..
    15. Çuvalladığını erken unutan Uğur Gürses..
    16. Tuz ocağında feci patlama! Çalışırken..
    17. Ünlü efsane balon çıktı!
    18. Devriyeye çıkan jandarma ekipleri 42..
    19. FETÖ'cüler köşeye sıkıştı: Güvende..
    20. Erdoğan Aliyev’le görüştü
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Elmayı bırak yerliye bak
    Elmayı bırak yerliye bak
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Savunmada pranga kırılıyor... Türkiye’de üretilecek, Fransa’ya ihtiyaç kalmayacak!
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira
    İşte faiz kararının ülkeye zararı… Milyarlarca lira

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2018
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’
    Numan Kurtulmuş’a twitter’dan yüklenmişti... ‘AK Partili belediye başkanı görevden alındı’