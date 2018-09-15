Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sınırlarımızı açmamızı beklemeleri boşadır

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Bakü’de Azadlık Meydanı'nda Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün Kurtuluşu'nun 100. yıl dönümü törenine katılıdı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ sorununun çözüme kavuşmadan Ermenistan'ın bizden sınırlarımızı açmamızı beklemesinin boşa bir çaba olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Onlar fedakarlıkları ve cesaretleriyle geride nesilden nesile gururla anlatılacak şanlı bir destan bırakarak Türkiye ve Azerbaycan’ın ebedi kardeşliğinin nişanesi oldular. 1132 şehit mezarıyla Azerbaycan Türkiye’den sonra en fazla şehitliğimizin ve şehit mezarımızın bulunduğu ülkedir. Burada koyun koyuna yatan şehitlerimiz aynı zamanda ülkelerimiz arasındaki kader ortaklığının da timsalidir.

Türkiye ve Azerbaycan geçmişi bir, kültürü bir, dili bir, dini bir, iki kardeş ülkedir.

Bizler Bahtiyar Vahapzade’nin o güzel ifadesiyle, “Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu, o da ulu, bu da ulu. Azerbaycan-Türkiye. “

Biz bugün burada sadece Kafkas İslam ordusu ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin destansı mücadelesiyle 100’üncü yıl dönümünü kutlamıyoruz. Bizler aziz şehitlerimizin bize emanet olarak, kemik kardeşliğimizi de idrak ediyoruz. Burada bir gerçeğin altını hemen çizmekte fayda görüyorum.

15 Eylül 1918 yılında şu an üzerinde bulunduğumuz topraklarda yaşanan asla sıradan bir hadise değildir. Bir asır önce burada verilen mücadele bizim kardeşliğimizin, dostluğumuzun birlik ve beraberliğimizin de sembolüdür. Geçmişi bilmeden bir asır önce Nuri Paşa ve Askerlerinin ta binlerce kilometre öteden Bakü’ye koşmalarının sebebini anlamadan, şu dayanışma tablosunun manasını da kavrayamayız.

Bundan bir asır önce zulüm öyle boyutlara ulaşmıştır ki, Nuri Paşa Azerbaycanlı çocuklar hep bir ağızdan mutluluklarını şöyle dile getirmişlerdir. ''Genceli’nin civanları Bakü diye can verir.''

Bu büyük zaferi önemsiz göstermeye çalışan bazı çevreler olduğunu biliyoruz. Osmanlı'nın imzaladığı Mondros ateşkes antlaşması maalesef bu çevrelere imkan vermiş ve Kafkas İslam Ordusu'nun buradan çekilmesine neden olmuştur.



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