Cumhurbaşkanı Erdoğan Siirt’ten ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programının ardından Siirt’ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programının ardından Siirt’ten ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge katılmak üzere akşam saatlerinde Siirt’te geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından vali ve belediye başkan adaylarıyla özel bir görüşme yaptı. Siirt’teki programını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentten ayrıldı.

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