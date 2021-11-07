  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şemle' şarkısına eşlik etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şemle' şarkısına eşlik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’ın Kozluk ilçesinde şehit Şenay Aybüke Yalçın’ın adı verilen il halk kütüphanesinde gençlerle bir araya gelerek 'Şemle' şarkısına eşlik etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 01:03:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni için geldiği Batman’da ziyaretlerine kapsamında Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninin ardından Diyarbakır Caddesi’nde gezdi, daha sonrası Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne geçti.

2017 yılında Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın adının verildiği il halk kütüphanesini beraberindeki bakanlarla ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gençlerle birlikte Kürtçe ’Şemle, Batmane Batmane ve Dar Hejiroke’ isimli şarkıları söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görüntüler paylaşıldı! TOGG testleri başarıyla geçti
Otomotiv

Görüntüler paylaşıldı! TOGG testleri başarıyla geçti

Türkiye'nin Otomobili, şasi prototipi yol testi, dayanım testi, aerodinamik ve aeroakustik testlerini başarıyla geçti.
Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Siyaset

Kılıçdaroğlu 'Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?' sorusuna bakın ne cevap verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı bir programda "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarışmak istiyor mus..
TUSAŞ'tan heyecanlandıran yeni tanıtım filmi
Teknoloji

TUSAŞ'tan heyecanlandıran yeni tanıtım filmi

Dünyanın en büyük 100 havacılık şirketi arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) yeni tanıtım filmini yayınladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay